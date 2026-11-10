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Военный США шпионил на Россию в Британии, его задержали

22:12 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Военный США шпионил на Россию в Британии, его задержали Фото: военный США (Getty Images)
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Военнослужащий армии США подозревается в шпионаже на Россию. Его задержали в британском Глостершире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Великобритании.

В Британии задержан шпион РФ

Контртеррористическая полиция Британия проводит расследование по тесному сотрудничеству с американскими органами власти, военными США и ФБР.

41-летнего мужчину по подозрению в шпионаже на Россию задержали вблизи Глостера 10 ноября. Он подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных разделами 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года (National Security Act 2023).

В настоящее время правоохранители проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир.

Директор ФБР Кеш Патель заявил, что это важное задержание "связано с подозрениями в шпионаже, что вызывает чрезвычайную обеспокоенность у США и наших союзников".

В настоящее время подозреваемый остается под стражей в полицейском участке Лондона.

Ранее РБК-Украина писало, что решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне связывают с работой спецслужб РФ для разведывательной деятельности.

Кроме того, штат российского посольства в Германии значительно сократился с начала полномасштабной войны. Последняя депортация дипломатов РФ состоялась уже в этом году - после громкого шпионского дела.

Также известно, что крупная австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из высших руководителей компании по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

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