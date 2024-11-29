Військовий спрогнозував нові рекордні втрати у РФ за добу та назвав причину

У росіян у найближчі два місяці можуть бути нові рекордні втрати за добу. Причина полягає в тому, що наближається інавгурація Дональда Трампа.

За словами Тимочка, 2 тисячі знешкоджених росіян за минулу добу - це рекорд за час, коли проводиться облік знищених ворожих солдатів. Наприкінці лютого та на початку березня 2022 року, коли за день знищували ворожі колони на десятки кілометрів, такий облік не вели.

"Там, я думаю, теж були свого роду чи рекорди цього плану, чи навіть можливо вище, але тоді стояло питання захищатися і тоді не стільки можна було вести облік знищених ворогів, не було стійкої лінії фронту, не було безпілотників такої кількості, які б давали можливість фіксувати", - додав військовий.

Також, як зазначив Тимочко, зараз Україна має обладнання, за допомогою якого є можливість перехоплювати розмови ворожих солдатів.

"З моменту фіксації втрат ворога ми можемо говорити (про рекорд - ред.) дві тисячі, але, на мою думку, це не рекорд. Ми матимемо останні два місяці точно рекордні цифри, оскільки все ближче інавгурація (Дональда - ред.) Трампа" , - допускає військовий.

Також він вважає, що російський диктатор Володимир Путін "далеко не впевнений", що він матиме серйозні привілеї в контексті переговорного процесу.

"Він (Путін - ред.) чудово розуміє, що виходити на переговорний процес у тій ситуації, в якій він зараз, це позиція серйозної слабкості. Друга армія світу тупцює у нас у Донецькій області, яку вона хотіла зайняти за три дні, з шаленими рекордними втратами, не в змозі перемогти, виконати свої власні плани", - звернув увагу Тимочко.