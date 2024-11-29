Рекордна доба. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу, 28 листопада, українські військові ліквідували 2030 окупантів. За останній час це рекорд за кількістю вбитих росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках.

Ще ввечері 28 листопада на фронті було зафіксовано 188 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою, оскільки ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

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