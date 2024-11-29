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Военный спрогнозировал новые рекордные потери у РФ за сутки и назвал причину

Киев, Пятница 29 ноября 2024 17:37
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Военный спрогнозировал новые рекордные потери у РФ за сутки и назвал причину Иллюстративное фото: у россиян будут рекордные потери (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

У россиян в ближайшие два месяца могут быть новые рекордные потери за сутки. Причина состоит в том, что приближается инаугурация Дональда Трампа.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По словам Тимочко, 2 тысячи обезвреженных россиян за прошлые сутки - это рекорд за время, когда проводится учет уничтоженных вражеских солдат. В конце февраля и начале марта 2022 года, когда за день уничтожали вражеские колонны на десятки километров, такой учет не вели.

"Там, я думаю, тоже были своего рода или рекорды этого плана, или даже возможно выше, но тогда стоял вопрос защищаться и тогда не столько можно было вести учет уничтоженных врагов, не было устойчивой линии фронта, не было беспилотников такого количества, которые бы давали возможность фиксировать", - добавил военный.

Также, как отметил Тимочко, сейчас у Украины появилось оборудование, при помощи которого есть возможность перехватывать разговоры вражеских солдат.

"С момента фиксации потерь врага мы можем говорить (о рекорде - ред.) две тысячи, но по-моему, это не рекорд. Мы будем иметь последние два месяца точно рекордные цифры, поскольку все ближе инаугурация (Дональда - ред.) Трампа", - полагает военный.

Также он считает, что российский диктатор Владимир Путин "далеко не уверен", что у него будут серьезные привилегии в контексте переговорного процесса.

"Он (Путин - ред.) прекрасно понимает, что выходить на переговорный процесс в той ситуации, в которой он сейчас, это позиция серьезной слабости. Вторая армия мира топчется у нас в Донецкой области, которую она хотела занять за три дня, с безумными рекордными потерями, не в силах победить, выполнить свои же собственные планы", - обратил внимание Тимочко.

Потери России

Напомним, сегодня, 29 ноября, Генштаб ВСУ доложил о том, что за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 2030 оккупантов.

За последнее время такие цифры являются рекордными.

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