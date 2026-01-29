Військовий пояснив, як погодні умови впливають на ефективність дронів на фронті

Сніг, мороз та різкі коливання температур різко зменшують ефективність дронів на фронті. Проте росіяни намагаються пристосуватися до складних погодних умов.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телеефіру заявив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Як пояснив військовий, на фронті сніг і ожеледиця впливають на ефективність безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Він розповів, що при вкрай низьких температурах дрони, які летять вздовж доріг, стають менш ефективними, бо оптоволокно замерзає. Навіть при трохи вищих температурах виникають нюанси.
"Наприклад, при зміні температури з плюсової на мінусову за один день на лопатях дронів може накопичуватися крига, що ускладнює їх зліт", - сказав Трегубов.
Окрім того, погодні умови впливають не лише на техніку, а й на пересування піхоти.
За словами Трегубова, російські загарбники намагаються пристосовуватися до складних умов, використовуючи маскувальні засоби та особливості місцевості. Серед таких заходів - укриття за залишками труб та складські приміщення.
