Маркетплейс дронів DOT-Chain Defence: скільки техніки поставлено за 4 місяці роботи

За чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим вже передано техніки на загальну суму понад 6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля у Telegram.

За даними міністра, всього поставлено майже 144 тис. одиниць техніки. У процесі задіяні 90 виробників, які щодня нарощують оборонні спроможності держави.



"Нова система змінила підхід до постачання: тепер бригади самі визначають, що їм потрібно, а всі юридичні, фінансові й організаційні процедури бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - пояснив Шмигаль.



Він поінформував, що DOT-Chain Defence уже масштабовано на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ. "Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення в оборонному секторі", - написав міністр оборони.



