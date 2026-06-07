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Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, - Le Figaro

14:47 07.06.2026 Нд
2 хв
Парад 2026 року буде масштабнішим за минулорічний
aimg Тетяна Степанова
Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, - Le Figaro Фото: військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України (Getty Images)
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Традиційний військовий парад у Франції на честь Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Очікується, що цьогорічний парад на Єлисейських полях у Парижі за своїм розмахом суттєво перевищить торішні показники.

У марші візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців. Крім того, військове командування Франції ухвалило рішення приблизно на 30% збільшити кількість залученої важкої наземної техніки та бойової авіації.

Цей захід матиме особливе політичне значення, оскільки він стане останнім військовим парадом за часів каденції чинного президента Еммануеля Макрона.

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Головним та найбільш видовищним елементом повітряної частини параду стане демонстрація спільного українсько-французького авіаційного братерства.

Двома винищувачами Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. При цьому один із бойових літаків буде символічно перефарбований у державні кольори України.

Загалом уся концепція майбутнього параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням нинішньої критичної стратегічної ситуації в Європі.

Париж прагне наочно продемонструвати реальні результати масштабного переозброєння власної армії на тлі війни Росії проти України.

У параді візьмуть участь французькі підрозділи, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО, зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Франції, який відбудеться в середині червня. Він має намір порушити низку тем, включно з безпековим питанням України.

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