Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, - Le Figaro

Традиційний військовий парад у Франції на честь Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Очікується, що цьогорічний парад на Єлисейських полях у Парижі за своїм розмахом суттєво перевищить торішні показники.

У марші візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців. Крім того, військове командування Франції ухвалило рішення приблизно на 30% збільшити кількість залученої важкої наземної техніки та бойової авіації.

Цей захід матиме особливе політичне значення, оскільки він стане останнім військовим парадом за часів каденції чинного президента Еммануеля Макрона.

Головним та найбільш видовищним елементом повітряної частини параду стане демонстрація спільного українсько-французького авіаційного братерства.

Двома винищувачами Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. При цьому один із бойових літаків буде символічно перефарбований у державні кольори України.

Загалом уся концепція майбутнього параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням нинішньої критичної стратегічної ситуації в Європі.

Париж прагне наочно продемонструвати реальні результати масштабного переозброєння власної армії на тлі війни Росії проти України.

У параді візьмуть участь французькі підрозділи, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО, зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.