Военный парад во Франции будет посвящен поддержке Украины, - Le Figaro
Традиционный военный парад во Франции в честь Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля, будет посвящен поддержке Украины и демонстрации готовности Запада противостоять российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Ожидается, что в этом году парад на Елисейских полях в Париже по своему размаху существенно превысит прошлогодние показатели.
В марше примут участие около 10 000 военнослужащих. Кроме того, военное командование Франции приняло решение примерно на 30% увеличить количество привлеченной тяжелой наземной техники и боевой авиации.
Это мероприятие будет иметь особое политическое значение, поскольку оно станет последним военным парадом во времена каденции действующего президента Эммануэля Макрона.
Главным и наиболее зрелищным элементом воздушной части парада станет демонстрация совместного украинско-французского авиационного братства.
Двумя истребителями Mirage 2000 будут пилотировать украинский и французский летчики. При этом один из боевых самолетов будет символически перекрашен в государственные цвета Украины.
В целом вся концепция будущего парада формировалась французским Генштабом с учетом нынешней критической стратегической ситуации в Европе.
Париж стремится наглядно продемонстрировать реальные результаты масштабного перевооружения собственной армии на фоне войны России против Украины.
В параде примут участие французские подразделения, которые были развернуты на восточном фланге НАТО, в частности в Эстонии, Польше и Румынии.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопросы безопасности Украины.