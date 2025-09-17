ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военный омбудсмен объяснила, когда начнут принимать и проверять жалобы

Среда 17 сентября 2025 14:35
UA EN RU
Военный омбудсмен объяснила, когда начнут принимать и проверять жалобы Фото: военный омбудсмен Ольга Решетилова (mipl org ua)
Автор: Ірина Глухова

Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу принятого сегодня закона и подписания президентом указа о создании Офиса. Весь процесс, по закону, должен длиться до 30 дней.

Об этом заявила Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она пояснила, что запуск омбудсмена будет длительным процессом. Сначала закон должен подписать председатель Верховной Рады, затем документ направляют президенту, который подписывает указ о создании Офиса, утверждает положение со штатным расписанием, назначает омбудсмена и его заместителей и регистрирует юридическое лицо. После этого институция сможет начать работу.

"Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - уточнила Решетилова.

Как отметила уполномоченная, после этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.

"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.

По ее словам, в случае отсутствия реакции командование может быть привлечено к административной ответственности. В то же время уполномоченная подчеркнула, что омбудсмен имеет право докладывать верховному главнокомандующему, а крайних мер будут стараться избегать.

Закон о военном омбудсмане

Напомним, сегодня, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о военном омбудсмене. За это проголосовали 283 народных депутата.

Создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.

Законопроект об омбудсмане находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а сегодня документ поддержали окончательно.

Стоит добавить, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсманом).

Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Какие главные задачи

Военный омбудсмен в Украине будет рассматривать и реагировать на жалобы военнослужащих. Это самая главная задача вновь созданной институции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре