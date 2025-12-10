UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Військовий облік у 2026 році: у ТЦК нагадали важливе правило для 17-річних юнаків

Фото: 17-річні юнаки зобов'язані ставати на військовий облік (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з 1 січня до 31 липня 2026 року хлопців, яким виповнюється 17 років, ставитимуть на військовий облік призовників. Дані про них вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Як стати на облік

Зробити це можна двома способами:

  • онлайн - пройти електронну ідентифікацію та оновити персональні дані в е-кабінеті призовника;
  • особисто - звернутися до районного/міського ТЦК та СП.

У ТЦК наголошують, що взяття на облік - це не призов на службу, а організаційна процедура для формування даних про мобілізаційний ресурс.

Хто не підлягає обліку

На облік не ставлять осіб, які:

  • відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
  • перебувають під примусовими медичними заходами.

Поважні причини неявки

До поважних причин неявки або неможливості пройти електронну ідентифікацію належать:

  • хвороба;
  • наслідки стихійного лиха;
  • перебування на ТОТ або в зоні бойових дій;
  • інші обставини, підтверджені документально.

Якщо юнак пропустив термін, стати на облік можна лише особисто у ТЦК.

Щоб стати на облік потрібні такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • довідка ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання або роботи;
  • 4 фото 35×45 мм (без головного убору).

Раніше РБК-Україна писало, якщо юнак не стане на військовий облік у визначений термін, окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних немає. Однак він може отримати такі самі штрафи, як і інші громадяни, які порушили правила військового обліку - до 17 000 гривень (зі знижкою 50% у разі швидкої сплати). Формально до адмінвідповідальності можуть притягати осіб із 16 років, але механізм стягнення штрафу з неповнолітніх досі нечітко врегульований, і можливе залучення батьків.

Зазначимо, 17-річні юнаки мають ставати на військовий облік із січня 2025 року. Водночас мобілізації вони не підлягають.

