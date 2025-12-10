Військовий облік у 2026 році: у ТЦК нагадали важливе правило для 17-річних юнаків

В Україні з 1 січня до 31 липня 2026 року хлопців, яким виповнюється 17 років, ставитимуть на військовий облік призовників. Дані про них вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
Зробити це можна двома способами:
У ТЦК наголошують, що взяття на облік - це не призов на службу, а організаційна процедура для формування даних про мобілізаційний ресурс.
На облік не ставлять осіб, які:
До поважних причин неявки або неможливості пройти електронну ідентифікацію належать:
Якщо юнак пропустив термін, стати на облік можна лише особисто у ТЦК.
Щоб стати на облік потрібні такі документи:
Раніше РБК-Україна писало, якщо юнак не стане на військовий облік у визначений термін, окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних немає. Однак він може отримати такі самі штрафи, як і інші громадяни, які порушили правила військового обліку - до 17 000 гривень (зі знижкою 50% у разі швидкої сплати). Формально до адмінвідповідальності можуть притягати осіб із 16 років, але механізм стягнення штрафу з неповнолітніх досі нечітко врегульований, і можливе залучення батьків.
Зазначимо, 17-річні юнаки мають ставати на військовий облік із січня 2025 року. Водночас мобілізації вони не підлягають.