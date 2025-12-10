RU

Общество Образование Деньги Изменения

Военный учет в 2026 году: в ТЦК напомнили важное правило для 17-летних юношей

Фото: 17-летние юноши обязаны становиться на воинский учет (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 1 января до 31 июля 2026 года парней, которым исполняется 17 лет, будут ставить на воинский учет призывников. Данные о них будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Как стать на учет

Сделать это можно двумя способами:

  • онлайн - пройти электронную идентификацию и обновить персональные данные в е-кабинете призывника;
  • лично - обратиться в районный/городской ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что постановка на учет - это не призыв на службу, а организационная процедура для формирования данных о мобилизационном ресурсе.

Кто не подлежит учету

На учет не ставят лиц, которые:

  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • находятся под принудительными медицинскими мерами.

Уважительные причины неявки

К уважительным причинам неявки или невозможности пройти электронную идентификацию относятся:

  • болезнь;
  • последствия стихийного бедствия;
  • пребывание на ВОТ или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, подтвержденные документально.

Если юноша пропустил срок, стать на учет можно только лично в ТЦК.

Чтобы стать на учет нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы или работы;
  • 4 фото 35×45 мм (без головного убора).

Ранее РБК-Украина писало, если юноша не станет на воинский учет в положенный срок, отдельной специальной ответственности именно для 17-летних нет. Однако он может получить такие же штрафы, как и другие граждане, нарушившие правила воинского учета - до 17 000 гривен (со скидкой 50% в случае быстрой уплаты). Формально к админответственности могут привлекать лиц с 16 лет, но механизм взыскания штрафа с несовершеннолетних до сих пор нечетко урегулирован, и возможно привлечение родителей.

Отметим, 17-летние юноши должны становиться на воинский учет с января 2025 года. В то же время мобилизации они не подлежат.

