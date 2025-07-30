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Залишився один день. Що буде, якщо 17-річні не стануть на облік в ТЦК

Україна, Середа 30 липня 2025 13:15
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Залишився один день. Що буде, якщо 17-річні не стануть на облік в ТЦК Військовий облік 17-річних в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

В Україні до 31 липня на військовий облік мають стати всі громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років. Цей дедлайн спливає вже завтра.

Що буде, якщо вони не встигнуть стати на облік та яка відповідальність за це може загрожувати, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Як стати на облік в ТЦК 17-річним

У Чернігівському обласному ТЦК та СП нагадують: після взяття на облік дані призовника вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Зробити це можна двома способами:

  • пройти електронну ідентифікацію та оновити інформацію в електронному кабінеті призовника;
  • особисто з'явитися до районного або міського ТЦК та СП і подати необхідні документи (їх перелік визначає Міністерство оборони).

У ТЦК також підкреслили: взяття на військовий облік не означає призову на службу.

Які документи взяти з собою в ТЦК

Для взяття на облік призовника потрібно подати такі документи:

паспорт громадянина України; витяг з реєстру територіальної громади (із зазначенням задекларованого або зареєстрованого місця проживання); довідку ВПО (для внутрішньо переміщених осіб); свідоцтво про народження; документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; документ про освіту; довідку з місця навчання або роботи (за наявності); чотири фото 35×45 мм (анфас, без головного убору).

Що буде, якщо не стати на облік

Окремої відповідальності суто для 17-річних за те, що ті не стали на військовий облік, наразі немає, пояснює в коментарі РБК-Україна Катерина Аніщенко.

"Це ожуть бути ті самі штрафи, що й усім іншим за те, що вони не стали на облік. Кодекс України про адміністративні правопорушення це дозволяє. Це можуть бути ті самі штрафи в розмірі від 17 тисяч гривень. Погоджуємося на штраф – сплачуємо 50%. Все те саме, що й для інших військовозобов'язаних", – каже вона.

Загалом, за законами, неповнолітні у віці з 16 років можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за певні порушення. Все залежить від конкретної ситуації.

"Але тут теж постає питання – як він буде цей штраф сплачувати, якщо в нього немає своїх грошей? Можливо, до цього також може бути залучено батьків хлопця. Але такого механізму станом на зараз немає", – звертає увагу Аніщенко.

Які документи видають в ТЦК

Ті, хто стає на облік в ТЦК, має там отримати приписне. Щоб отримати цей документ, до ТЦК та СП треба прийти тільки особисто, каже адвокат.

Особиста явка обов'язкова, тому що його повинні поставити на облік, і для цього він має пройти ВЛК.

"Але звертаю увагу, що мобілізації вони не підлягають, це 100%. Я зіштовхувалася у своїй практиці з таким, що молоді хлопці приходять до ТЦК в супроводі батьків, а працівники ТЦК з цього жартували, це було трохи неприємно. Але, як би там не було, треба уважно слідкувати за тим, які документи там підписують хлопці. Якщо ви сумнуваєтеся, краще зайвий раз перепитати у батьків", – радить Катерина Аніщенко.

Тим часом стати на військовий облік мають стати й ті, хто перебуває за кордоном.

Також під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон.

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Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

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