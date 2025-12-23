Військовий облік для 17-річних: у ТЦК пояснили, коли і як ставати у 2026 році

Щороку з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників. Це обов’язкова процедура, яка не означає автоматичний призов на службу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернігівського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Стати на облік можна двома способами - онлайн або особисто.
Онлайн через застосунок "Резерв+" - для цього потрібно пройти електронну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або BankID та оновити персональні дані. Такий спосіб не потребує відвідування територіального центру комплектування та є найшвидшим.
Особисто в ТЦК та СП - у разі особистого звернення необхідно з’явитися до територіального центру комплектування з пакетом документів.
Постановка на військовий облік не є призовом на військову службу. Йдеться про офіційну реєстрацію, яка потрібна державі для ведення військового обліку та планування.
Військовий облік не проводиться щодо осіб, які:
До поважних причин неявки на військовий облік належать:
Для особистого візиту до ТЦК та СП необхідно мати:
