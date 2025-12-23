Військовий облік для 17-річних: у ТЦК пояснили, коли і як ставати у 2026 році

Як стати на військовий облік

Стати на облік можна двома способами - онлайн або особисто.

Онлайн через застосунок "Резерв+" - для цього потрібно пройти електронну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або BankID та оновити персональні дані. Такий спосіб не потребує відвідування територіального центру комплектування та є найшвидшим.

Особисто в ТЦК та СП - у разі особистого звернення необхідно з’явитися до територіального центру комплектування з пакетом документів.

Чи означає облік призов

Постановка на військовий облік не є призовом на військову службу. Йдеться про офіційну реєстрацію, яка потрібна державі для ведення військового обліку та планування.

Хто не підлягає обліку

Військовий облік не проводиться щодо осіб, які:

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

перебувають під примусовими заходами медичного характеру.

Поважні причини неявки

До поважних причин неявки на військовий облік належать:

хвороба або перебування на стаціонарному лікуванні;

наслідки стихійного лиха (пожежа, повінь, буря тощо);

проживання або перебування на тимчасово окупованій території;

перебування в зоні бойових дій;

інші обставини, підтверджені документально (зокрема догляд за тяжкохворим родичем).

Які документи потрібні для ТЦК

Для особистого візиту до ТЦК та СП необхідно мати: