Военный учет для 17-летних: в ТЦК объяснили, когда и как становиться в 2026 году

Как стать на военный учет

Стать на учет можно двумя способами - онлайн или лично.

Онлайн через приложение "Резерв+" - для этого нужно пройти электронную идентификацию с помощью "Дія.Підпису" или BankID и обновить персональные данные. Такой способ не требует посещения территориального центра комплектования и является самым быстрым.

Лично в ТЦК и СП - в случае личного обращения необходимо явиться в территориальный центр комплектования с пакетом документов.

Означает ли учет призыв

Постановка на военный учет не является призывом на военную службу. Речь идет об официальной регистрации, которая нужна государству для ведения военного учета и планирования.

Кто не подлежит учету

Военный учет не проводится в отношении лиц, которые:

отбывают наказание в местах лишения свободы;

находятся под принудительными мерами медицинского характера.

Уважительные причины неявки

К уважительным причинам неявки на военный учет относятся:

болезнь или пребывание на стационарном лечении;

последствия стихийного бедствия (пожар, наводнение, буря и т.д.);

проживание или пребывание на временно оккупированной территории;

пребывание в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, подтвержденные документально (в частности уход за тяжелобольным родственником).

Какие документы нужны для ТЦК

Для личного визита в ТЦК и СП необходимо иметь: