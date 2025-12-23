Военный учет для 17-летних: в ТЦК объяснили, когда и как становиться в 2026 году

Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет призывников. Это обязательная процедура, которая не означает автоматический призыв на службу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского областного ТЦК и СП в Facebook.
Стать на учет можно двумя способами - онлайн или лично.
Онлайн через приложение "Резерв+" - для этого нужно пройти электронную идентификацию с помощью "Дія.Підпису" или BankID и обновить персональные данные. Такой способ не требует посещения территориального центра комплектования и является самым быстрым.
Лично в ТЦК и СП - в случае личного обращения необходимо явиться в территориальный центр комплектования с пакетом документов.
Постановка на военный учет не является призывом на военную службу. Речь идет об официальной регистрации, которая нужна государству для ведения военного учета и планирования.
Военный учет не проводится в отношении лиц, которые:
К уважительным причинам неявки на военный учет относятся:
Для личного визита в ТЦК и СП необходимо иметь:
Ранее мы писали о том, что военно-учетный документ в приложении "Резерв+" отныне является основным. Однако бумажный остается в силе.