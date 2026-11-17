На російському Кузбасі розбився військовий літак Ан-12. На борту знаходилося 17 людей, вони всі загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви губернатора Кемеровської області РФ Іллі Середюка у Telegram і РЕН-TV у Telegram.
Середюк каже, що в районі села Ягунове сталася "авіаційна пригода", там працюють рятувальні служби.
Про те, що за літак упав, не повідомлялося.
Близькі до силовиків телеграм-канали стверджували, що загинуло троє людей. Z-канали писали, що аварію зазнав літак Ан-12, ймовірно, із 13 членами екіпажу на борту.
Пізніше РЕН-ТВ заявило, що на борту літака Ан-12 знаходилися 17 людей. Вони всі загинули.
Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.
Пізніше у мережі з'явилося відео катастрофи російського військового літака Ан-12, яке потрапила на камеру відеореєстратора
Пропагандисти Mash з посиланням на очевидців повідомили, що літак спалахнув ще в повітрі, потім різко пішов униз і вибухнув під час падіння.
За даними пропагандистів РФ, Ан-12 летів з Новосибірська до Канська (Красноярський край Росії), віз запчастини. Перед аварією екіпаж подав сигнал лиха. Попередньо, на його борту виникла технічна поломка.
Літак впав у поле поруч із селом Ягунове, не долетівши до аеродрому близько 5 км.
Раніше РБК-Україна писало, що 21 жовтня у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але дістали травми.
Крім того, 1 жовтня у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив.
Також 29 вересня у селі Красноярове Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС.
Попередньо, на борту військового літака, який належав до авіабази "Українка", перебували семеро військових.