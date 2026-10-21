В Росії розбився винищувач Су-30СМ, - ЗМІ

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У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але дістали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РЕН ТВ".

За інформацією ЗМІ, аварія сталася у Черняховському районі Калінінградської області. Військовий літак Су-30СМ упав на території між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бор. За попередньою інформацією, екіпаж винищувача встиг катапультуватися перед падінням. Проте обидва пілоти зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. https://t.me/RBC_ua_news/209500 Наразі фахівці з'ясовують причини та всі обставини падіння бойового літака.