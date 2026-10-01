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У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

22:34 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув Ілюстративне фото: у Воронезькій області розбився військовий вертоліт (Getty Images)
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У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

"Троє людей загинули внаслідок аварії військового вертольота у Воронезькій області", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що аварія сталася в Аннинському районі.

Офіційні органи російської влади поки не підтвердили цей інцидент.

Нагадаємо, російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні і був змушений здійснити аварійну посадку.

Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.

Крім того, 29 вересня у селі Красноярове Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС.

Попередньо, на борту військового літака, який належав до авіабази "Українка", перебували семеро військових.

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