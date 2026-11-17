Падение самолета на Кузбассе

Середюк говорит, что в районе села Ягуново произошло "авиационное происшествие", там работают спасательные службы.

О том, что за самолет упал, не сообщалось.

Погибшие на самолете

Близкие к силовикам телеграмм-каналы утверждали, что погибли три человека. Z-каналы писали, что аварию потерпел самолет Ан-12, вероятно, с 13 членами экипажа на борту.

Позже РЕН-ТВ заявило, что на борту самолета Ан-12 находились 17 человек. Они погибли.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Обновлено в 17.30

Позже в сети появилось видео крушения российского военного самолета Ан-12, попавшего на камеру видеорегистратора

Пропагандисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что самолет вспыхнул еще в воздухе, затем резко пошел вниз и взорвался во время падения.

По данным пропагандистов РФ, Ан-12 летел из Новосибирска в Канск (Красноярский край России), вез запчасти. Перед аварией экипаж подал сигнал бедствия. Предварительно на его борту возникла техническая поломка.

Самолет упал в поле рядом с селом Ягуново, не долетев до аэродрома около 5 км.