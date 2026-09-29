В Росії розбився військовий літак, воєнкори пишуть - Ту-95

Російський військовий літак Ту-95МС розбився у вівторок, 29 вересня, у селі Красноярове Амурської області.

Про це повідомляє РБК-Україна на Телеграм-канал Exilenova+ .

Попередньо, на борту військового літака, який належав до авіабази "Українка", перебували семеро військових.

Зазначається, що унаслідок аварії троє людей загинули, ще четверо отримали травми. Водночас деякі російські воєнкори пишуть, що загинули шестеро військових, а один вижив і перебуває в лікарні.

Ймовірна причина аварії - вибух палива в літаку.

Варто зазначити, що саме такими бомбардувальниками країна-агресорка атакує Україну.

У Міноборони Росії підтвердили аварію з Ту-95 під час навчально-тренувального польоту. Зазначається, що загинули шість членів екіпажу, ще один отримав травми.