На російському Кузбасі розбився військовий літак Ан-12. На борту знаходилося 17 людей, вони всі загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви губернатора Кемеровської області РФ Іллі Середюка у Telegram і РЕН-TV у Telegram.

Падіння літака на Кузбасі

Середюк каже, що в районі села Ягунове сталася "авіаційна пригода", там працюють рятувальні служби.

Про те, що за літак упав, не повідомлялося.

Загиблі на літаку

Близькі до силовиків телеграм-канали стверджували, що загинуло троє людей. Z-канали писали, що аварію зазнав літак Ан-12, ймовірно, із 13 членами екіпажу на борту.

Пізніше РЕН-ТВ заявило, що на борту літака Ан-12 знаходилися 17 людей. Вони всі загинули.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Оновлено о 17.30

Пізніше у мережі з'явилося відео катастрофи російського військового літака Ан-12, яке потрапила на камеру відеореєстратора

Пропагандисти Mash з посиланням на очевидців повідомили, що літак спалахнув ще в повітрі, потім різко пішов униз і вибухнув під час падіння.

За даними пропагандистів РФ, Ан-12 летів з Новосибірська до Канська (Красноярський край Росії), віз запчастини. Перед аварією екіпаж подав сигнал лиха. Попередньо, на його борту виникла технічна поломка.

Літак впав у поле поруч із селом Ягунове, не долетівши до аеродрому близько 5 км.