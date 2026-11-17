Военный самолет Ан-12 разбился в РФ, погибли 17 человек, - росСМИ
На российском Кузбассе разбился военный самолет Ан-12. На борту находились 17 человек, они все погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления губернатора Кемеровской области РФ Ильи Середюка в Telegram и РЕН-TV в Telegram.
Падение самолета на Кузбассе
Середюк говорит, что в районе села Ягуново произошло "авиационное происшествие", там работают спасательные службы.
О том, что за самолет упал, не сообщалось.
Погибшие на самолете
Близкие к силовикам телеграмм-каналы утверждали, что погибли три человека. Z-каналы писали, что аварию потерпел самолет Ан-12, вероятно, с 13 членами экипажа на борту.
Позже РЕН-ТВ заявило, что на борту самолета Ан-12 находились 17 человек. Они погибли.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Обновлено в 17.30
Позже в сети появилось видео крушения российского военного самолета Ан-12, попавшего на камеру видеорегистратора
Пропагандисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что самолет вспыхнул еще в воздухе, затем резко пошел вниз и взорвался во время падения.
По данным пропагандистов РФ, Ан-12 летел из Новосибирска в Канск (Красноярский край России), вез запчасти. Перед аварией экипаж подал сигнал бедствия. Предварительно на его борту возникла техническая поломка.
Самолет упал в поле рядом с селом Ягуново, не долетев до аэродрома около 5 км.
Ранее РБК-Украина писало, что 21 октября в Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы.
Кроме того, 1 октября в Воронежской области России разбился военный вертолет, экипаж не выжил.
Также 29 сентября в селе Красноярово Амурской области разбился российский военный самолет Ту-95МС.
Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.