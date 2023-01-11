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Військовий корабель РФ привернув увагу Британії у Північному морі: подробиці

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Середа 11 січня 2023 19:24
Військовий корабель РФ привернув увагу Британії у Північному морі: подробиці Фото: Військовий корабель РФ (google)
Автор: Дмитро Браславський

Королівський флот відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників флоту, яку приводить Sky News.

"Російський військовий корабель у Північному морі відстежується кораблем Королівського флоту", - заявили у Королівському флоті.

Також там додали, що супровід військових кораблів у територіальних водах Великобританії та поблизу є рутинною діяльністю.

Північне море - частина Атлантичного океану, омиває береги Норвегії та Данії на сході, Шотландії та Англії - на заході, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Франції - на півдні.

Нагадаємо, що наприкінці вересня французький флот супроводжував російський підводний човен, який перебував у надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

До цього біля Аляски помітили військові кораблі Китаю та Росії.

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