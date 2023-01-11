Військовий корабель РФ привернув увагу Британії у Північному морі: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників флоту, яку приводить Sky News.

"Російський військовий корабель у Північному морі відстежується кораблем Королівського флоту", - заявили у Королівському флоті.

Також там додали, що супровід військових кораблів у територіальних водах Великобританії та поблизу є рутинною діяльністю.

Північне море - частина Атлантичного океану, омиває береги Норвегії та Данії на сході, Шотландії та Англії - на заході, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Франції - на півдні.