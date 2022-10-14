Російський підводний човен помічений біля берегів Франції: подробиці

Наприкінці вересня французький флот супроводжував російський підводний човен, який перебував у надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал BFM TV .

Російський підводний човен проплив біля берегів Бретані. Російський човен пройшов сотню кілометрів від берега, її нарешті конвоювали ВМС Франції. Операція відбулася 29 вересня.

Це був багатоцільовий фрегат, що базується в Бресті, "Нормандія", який пішов за підводним човном "Новоросійськ" - дизель-електричним ударним кораблем, спущеним на воду з 2014 року і працював у Біскайській затоці. Його супроводжував російський буксир "Сергій Балк".

"Незвичайно те, що підводний човен рухався у надводному положенні, що в контексті війни та напруженості, що виникла навколо України, набуває особливого значення", - зазначив морський префект Атлантики та командувач атлантичної морської зоною Олів'є Лебас.

Командвувач "Нормандії" Томас Вионг запевнив, що це класична домовленість, оскільки Біскайська затока відповідає зоні відповідальності, і її треба контролювати та будь-які воєнні дії, які там відбуваються.