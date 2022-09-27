Біля Аляски помітили військові кораблі Китаю та Росії, - AP
Корабель берегової охорони США, який виконував звичайне патрулювання у Беринговому морі, натрапив на ракетний крейсер із Китаю біля Аляски.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Пізніше виявилось, що крейсер був не один, оскільки раніше він пропливав приблизно за 86 миль (138 км) на північ від острова Киска на Алясці.
"Два інші китайські військово-морські кораблі і чотири російські військово-морські кораблі, включаючи есмінець, були помічені в одиночному строю", - йдеться у повідомленні.
Командувач Сімнадцятого округу берегової охорони контр-адмірал Натан Мур заявив, що США продовжать забезпечувати відсутність порушень інтересів країни в морському середовищі навколо Аляски.
Берегова охорона заявила, що керівні принципи операції "Frontier Sentinel" закликають реагувати на таку присустність, коли стратегічні конкуренти діють у водах США та навколо них.
Нагадаємо, що Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США.
Ще в серпні у Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення".
Також протягом серпня було зафіксовано три випадки, коли російські літаки входили в зону ППО Аляски.
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