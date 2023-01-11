Военный корабль РФ привлек внимание Британии в Северном море: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей флота, которое приводит Sky News.

Северное море - часть Атлантического океана, омывает берега Норвегии и Дании на востоке, Шотландии и Англии - на западе, Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции - на юге.

Также добавили, что сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и поблизости является рутинной деятельностью.

"Российский военный корабль в Северном море отслеживается кораблем Королевского флота", – заявили в Королевском флоте.

Напомним, что в конце сентября французский флот сопровождала российская подлодка, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.

До этого у Аляски заметили военные корабли Китая и России.

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