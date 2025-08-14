Військовий за хабар намагався вивести курсанта з частини: подробиці від ДБР
На Чернігівщині військовослужбовцю повідомили про підозру. Офіцер за 4000 доларів намагався вивезти мобілізованого курсанта з навчального центру, аби той уникнув служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення.
Він, за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру аби той уникнув служби.
Як виявило слідство, чоловік ще у липні 2025 року домовився через знайомих у військовій частині вивести курсанта з території частини.
За таку послугу обіцяв заплатити 4 тисячі доларів. До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.
Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли:
- службове посвідчення,
- гроші,
- військову форму,
- документи.
Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря, а курсанту навчального центру - у дезертирстві.
Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині.
Ухилення від мобілізації
Зауважимо, що раніше в Одесі працівник ТЦК масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів.
Незадовго до цього правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це також сталося в Одеській області.
Також недавно СБУ спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації.
Мова йде зокрема про фейкові інвалідності та посвідчення.