Військовий за хабар намагався вивести курсанта з частини: подробиці від ДБР

На Чернігівщині військовослужбовцю повідомили про підозру. Офіцер за 4000 доларів намагався вивезти мобілізованого курсанта з навчального центру, аби той уникнув служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення.

Він, за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру аби той уникнув служби.

Як виявило слідство, чоловік ще у липні 2025 року домовився через знайомих у військовій частині вивести курсанта з території частини.

За таку послугу обіцяв заплатити 4 тисячі доларів. До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.

Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли:

службове посвідчення,

гроші,

військову форму,

документи.

Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря, а курсанту навчального центру - у дезертирстві.

Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині.