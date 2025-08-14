ua en ru
Військовий за хабар намагався вивести курсанта з частини: подробиці від ДБР

Україна, Четвер 14 серпня 2025 11:39
UA EN RU
Військовий за хабар намагався вивести курсанта з частини: подробиці від ДБР Фото: військовий запропонував вивезти курсанта з навчального центру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Чернігівщині військовослужбовцю повідомили про підозру. Офіцер за 4000 доларів намагався вивезти мобілізованого курсанта з навчального центру, аби той уникнув служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення.

Він, за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру аби той уникнув служби.

Як виявило слідство, чоловік ще у липні 2025 року домовився через знайомих у військовій частині вивести курсанта з території частини.

За таку послугу обіцяв заплатити 4 тисячі доларів. До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.

Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли:

  • службове посвідчення,
  • гроші,
  • військову форму,
  • документи.

Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря, а курсанту навчального центру - у дезертирстві.

Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині.

Ухилення від мобілізації

Зауважимо, що раніше в Одесі працівник ТЦК масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів.

Незадовго до цього правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це також сталося в Одеській області.

Також недавно СБУ спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації.

Мова йде зокрема про фейкові інвалідності та посвідчення.

