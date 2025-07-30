"Купували" інвалідність і фейкові посвідчення: СБУ викрила "ухилянтські схеми"
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У різних регіонах країни затримано пʼятьох організаторів злочинних схем, які за грошову винагороду допомагали чоловікам уникати служби в армії.
Що відомо
У Києві затримано командира відділення однієї з військових частин. За 6–15 тисяч доларів він оформлював "відстрочки" від мобілізації - влаштовував ухилянтів до університету лише "на папері" та підроблював довідки про інвалідність і дипломатичні посвідчення.
У схемі також фігурували співробітники навчального закладу.
У Дніпрі співробітники військового ТЦК отримували хабарі за незаконне "списання" військовозобовʼязаних за фіктивними медичними показаннями.
Серед затриманих - начальник відділення військового обліку та двоє його підлеглих. Загалом цією схемою скористалися 37 осіб.
У Закарпатській області підозру отримав завідувач неврологічного відділення, який як член військово-лікарської комісії допомагав оформити фейкову інвалідність.
Правова кваліфікація справ
Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони підозрюються у злочинах за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- Перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1);
- Отримання неправомірної вигоди (ст. 368);
- Несанкціоновані дії з інформацією в ІТ-системах (ст. 362).
Усі незаконні рішення військово-лікарських комісій, ухвалені у межах цих схем, уже анульовано.
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