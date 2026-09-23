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Військовий гелікоптер Росії залетів у повітряний простір Польщі

15:36 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Військовий гелікоптер Росії залетів у повітряний простір Польщі Фото: російський гелікоптер Мі-8 (Getty Images)
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Російський військовий гелікоптер Мі-8 в середу, 23 вересня, порушив повітряний простір Польщі, залетівши з Калінінградської області. Він перебував в польському небі 42 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Інцидент стався 23 вересня об 11:08 на північ від міста Бранево. Російський гелікоптер залетів у повітряний простір Польщі на глибину близько 300 метрів.

Рух повітряного судна від початку відстежували польські радіолокаційні системи.

Реакція польських військових

Через порушення кордону в повітря негайно підняли винищувачі, а наземні сили та засоби протиповітряної оборони перевели у стан готовності.

У командуванні наголосили, що характер цього інциденту свідчить про чергову спробу Росії перевірити готовність польської системи ППО.

Наразі розрахунки протиповітряної оборони Польщі продовжують цілодобове спостереження та перебувають у постійній готовності для захисту повітряного простору країни.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що полякам необхідно готуватися до можливого вторгнення Росії. Він додав, що не зайвим буде зробити запаси, скласти евакуаційний рюкзак та знайти укриття поблизу свого житла.

Зазначимо, Сікорський відреагував на погрози країни-агресорки щодо знищення Польщі "за 2-3 дні". За його словами, РФ матиме значну перевагу у разі війни з Польщею, однак її застосування малоймовірне.

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