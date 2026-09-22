Глава МЗС Польщі розповів, як готується до нападу РФ: зробив варення і знає, де укриття

Полякам варто готуватися до того, що Росія може напасти. Тож не зайвим буде зробити запаси, скласти евакуаційний рюкзак та знайти укриття поблизу свого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського виданню Fakt.

Сікорський підготував варення і рис

Міністр розповів, що на випадок загрози від Росії підготував запаси рису та зварив варення з власних фруктів, а також дізнався про розташування укриття. Також у нього вдома є ручна помпа.

"Кожен також повинен знати, як накласти пов’язку. Це стає в пригоді навіть у мирний час", - каже він.

Він додав, що громадяни Польщі отримали інструкцію з безпеки. Їм варто дослухатися до рекомендацій держави та "бути готовими", зазначив він.

Гібридні загрози РФ

Сікорський також згадав про посилення гібридних загроз з боку країни-агресорки.

Так, Польща вже стикалася з кібератаками на:

лікарні,

фінансову систему,

державні структури.

Останнім часом їхня кількість зросла, зазначив він.

Водночас, за його словами, окупанти намагаються "розмити межу між окремими інцидентами та гібридною війною, щоб ускладнити життя країнам НАТО".

Він додав, що Росія може розраховувати на розкол Альянсу. Однак у кризовій ситуації країни НАТО здатні об’єднатися достатньо ефективно.

Збройний конфлікт з РФ

Сікорський вважає, що тільки російський диктатор Володимир Путін може знати, чи буде незабаром збройний конфлікт між РФ та однією з країн НАТО.

Водночас міністр зазначив, що ситуація наразі дещо нагадує період перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Я не хочу перебільшувати, але тоді росіяни також казали: “Ні, ні, у нас немає злих намірів”, і наші джерела в Альянсі повідомляють нам, що вони планують щось погане", - повідомив він.

І додав, що НАТО каже РФ не робити цього, бо у них нічого не вийде. Так само, як не вийшло захопити Київ за три дні, уточнив він.