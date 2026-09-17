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Сікорський відреагував на погрози Кремля щодо знищення Польщі "за 2-3 дні"

12:28 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Сікорський відреагував на погрози Кремля щодо знищення Польщі "за 2-3 дні" Фото: Радослав Сікорський, глава МЗС Польщі (Getty Images)
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Росія буде мати суттєву перевагу у разі початку війни з Польщею, однак, малоймовірно, що зможе її застосувати.

З такою заявою виступив глава польського МЗС Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Дипломат відреагував на гучні публічні погрози помічника російського диктатора Миколи Патрушева.

Останній нещодавно почав стверджувати, що РФ здатна знищити Польщу "за 2-3 дні", якщо між країнами розпочнеться війна.

На цьому тлі Сікорський зауважив, що російські генерали погрожують його країні ядерною війною вже кілька десятиліть поспіль, а "пропагандисти Кремля роблять це безперервно".

"Радянським, а тепер уже російським товаришам слід усвідомити співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли погрожують нам", - попередив глава МЗС Польщі.

Сікорський публічно визнав, що ядерна зброя - це один із головних козирів Росії та її серйозна перевага.

Попри це, пустити в хід цей інструмент вона не може.

"Як Росія переконалася на прикладі України, цю перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну за допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила", - переконаний глава МЗС Польщі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що російський дипломат Сергій Лавров публічно почав погрожувати Європі "дуже короткою" війною з Росією.

Ба більше, нещодавно він оголосив про "початок справжньої війни" з Німеччиною.

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Польща Сікорський Російська Федерація Ядерна зброя
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