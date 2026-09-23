Военный вертолет России залетел в воздушное пространство Польши
Российский военный вертолет Ми-8 в среду, 23 сентября, нарушил воздушное пространство Польши, залетев из Калининградской области. Он находился в польском небе 42 секунды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Инцидент произошел 23 сентября в 11:08 севернее города Бранево. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Польши на глубину около 300 метров.
Движение воздушного судна изначально отслеживало польские радиолокационные системы.
Реакция польских военных
Из-за нарушения границы в воздух немедленно подняли истребители, а наземные силы и средства противовоздушной обороны перевели в состояние готовности.
В командовании подчеркнули, что характер этого инцидента свидетельствует об очередной попытке России проверить готовность польской системы ПВО.
Расчеты противовоздушной обороны Польши продолжают круглосуточное наблюдение и находятся в постоянной готовности для защиты воздушного пространства страны.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что полякам необходимо готовиться к возможному вторжению России. Он добавил, что не лишним будет сделать запасы, сложить эвакуационный рюкзак и найти укрытие вблизи своего жилья.
Отметим, Сикорский отреагировал на угрозы страны-агрессора по уничтожению Польши "за 2-3 дня". По его словам, у РФ будет значительное преимущество в случае войны с Польшей, однако ее применение маловероятно.