Военный вертолет России залетел в воздушное пространство Польши

Российский военный вертолет Ми-8 в среду, 23 сентября, нарушил воздушное пространство Польши, залетев из Калининградской области. Он находился в польском небе 42 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Расчеты противовоздушной обороны Польши продолжают круглосуточное наблюдение и находятся в постоянной готовности для защиты воздушного пространства страны.

В командовании подчеркнули, что характер этого инцидента свидетельствует об очередной попытке России проверить готовность польской системы ПВО.

Из-за нарушения границы в воздух немедленно подняли истребители, а наземные силы и средства противовоздушной обороны перевели в состояние готовности.

Инцидент произошел 23 сентября в 11:08 севернее города Бранево. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Польши на глубину около 300 метров.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что полякам необходимо готовиться к возможному вторжению России. Он добавил, что не лишним будет сделать запасы, сложить эвакуационный рюкзак и найти укрытие вблизи своего жилья.

Отметим, Сикорский отреагировал на угрозы страны-агрессора по уничтожению Польши "за 2-3 дня". По его словам, у РФ будет значительное преимущество в случае войны с Польшей, однако ее применение маловероятно.