Військовим закриють доступ до казино: Кабмін ухвалив рішення

В Україні обмежать доступ військовослужбовців до азартних ігор. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову для зниження ризиків ігрової залежності серед захисників.

Про це заявив Голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні Геннадій Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Як працюватиме механізм блокування

За словами Новікова, перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.

Електронна система організатора гри робитиме запит одразу до двох джерел - реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор та реєстру військовослужбовців, який наразі розробляє Міністерство оборони.

Якщо дані гравця збігатимуться з інформацією в будь-якому з цих реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. При цьому організатори казино не бачитимуть, яка саме база даних стала причиною відмови.

Фото: в Україні обмежать доступ військовослужбовців до азартних ігор (facebook.com/gennadiy.novickov)

Технічна реалізація та боротьба з нелегалами

Технічну сторону проєкту забезпечить компанія PlayCity спільно з Міноборони, а сам обмін даними проходитиме через державну систему "Трембіта".

Паралельно з цим держава посилює заходи протидіі чорному ринку азартних ігор. До блокування нелегальних інтернет-казино та залів залучені РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи.