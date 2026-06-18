Военным закроют доступ в казино: Кабмин принял решение
В Украине ограничат доступ военнослужащих к азартным играм. Кабинет министров принял соответствующее постановление с целью снижения рисков игровой зависимости среди защитников страны.
Об этом заявил глава Государственного агентства по контролю за игорным и лотерейным бизнесом в Украине Геннадий Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
Как будет работать механизм блокировки
По словам Новикова, проверка пользователей будет происходить автоматически при идентификации при входе в игровое пространство или авторизации на сайте.
Электронная система организатора игры будет отправлять запрос сразу в два источника - реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих, который в настоящее время разрабатывает Министерство обороны.
Если данные игрока совпадут с информацией в любом из этих реестров, доступ к игре будет заблокирован. При этом организаторы казино не будут видеть, какая именно база данных стала причиной отказа.
Фото: в Украине ограничат доступ военнослужащих к азартным играм (facebook.com/gennadiy.novickov)
Техническая реализация и борьба с нелегалами
Техническую сторону проекта обеспечит компания PlayCity совместно с Минобороны, а сам обмен данными будет проходить через государственную систему "Трембита".
Параллельно с этим государство усиливает меры по противодействию черному рынку азартных игр. К блокировке нелегальных интернет-казино и залов привлечены СНБО, НБУ, НКЭК, Госспецсвязь и правоохранительные органы.
Ситуация вокруг игорного бизнеса в Украине
Напомним, ранее в Украине стартовало самое масштабное национальное социологическое исследование о влиянии азартных игр на общество, инициированное Минцифры и госструктурами. Особое внимание социологи планируют уделить изучению поведения и рисков зависимости среди уязвимых категорий населения, в частности военнослужащих, молодежи и внутренне перемещенных лиц.
В то же время вокруг ограничений в игорной индустрии продолжаются активные дискуссии. В частности, в Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) предупреждали, что полный правительственный запрет азартных игр для военных грозит утечкой данных.
По данным профильной ассоциации, такой шаг спровоцирует массовую миграцию игроков на нелегальные онлайн-ресурсы, большинство из которых контролируется из РФ, что создает серьезные риски для кибербезопасности защитников.
Проблема теневого сектора в стране остается критической. Согласно последним исследованиям международной компании KANTAR, из-за отсутствия жесткого контроля нелегальный игорный рынок в Украине вырос до 56,7% от всей сферы азартных игр, продемонстрировав стремительный рост теневого сегмента.