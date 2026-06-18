Военным закроют доступ в казино: Кабмин принял решение

В Украине ограничат доступ военнослужащих к азартным играм. Кабинет министров принял соответствующее постановление с целью снижения рисков игровой зависимости среди защитников страны.

Об этом заявил глава Государственного агентства по контролю за игорным и лотерейным бизнесом в Украине Геннадий Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

Как будет работать механизм блокировки

По словам Новикова, проверка пользователей будет происходить автоматически при идентификации при входе в игровое пространство или авторизации на сайте.

Электронная система организатора игры будет отправлять запрос сразу в два источника - реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих, который в настоящее время разрабатывает Министерство обороны.

Если данные игрока совпадут с информацией в любом из этих реестров, доступ к игре будет заблокирован. При этом организаторы казино не будут видеть, какая именно база данных стала причиной отказа.

Фото: в Украине ограничат доступ военнослужащих к азартным играм (facebook.com/gennadiy.novickov)

Техническая реализация и борьба с нелегалами

Техническую сторону проекта обеспечит компания PlayCity совместно с Минобороны, а сам обмен данными будет проходить через государственную систему "Трембита".

Параллельно с этим государство усиливает меры по противодействию черному рынку азартных игр. К блокировке нелегальных интернет-казино и залов привлечены СНБО, НБУ, НКЭК, Госспецсвязь и правоохранительные органы.