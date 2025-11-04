Військовим рахуватимуть місяць служби за три: як бойовий досвід вплине на пенсію

У відомстві наголосили, що відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", один місяць служби зараховується за три - якщо військовий у цей час безпосередньо виконував бойові завдання в районах проведення заходів із оборони України під час воєнного стану.

Для правильного підрахунку вислуги командири військових частин мають долучати до особових справ військовослужбовців довідки про їхню участь у таких заходах. Ці документи впливають на визначення стажу та, відповідно, розміру військової пенсії.