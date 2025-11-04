RU

Общество Образование Деньги Изменения

Военным будут считать месяц службы за три: как боевой опыт повлияет на пенсию

Фото: Как рассчитывается пенсия для военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить военную пенсию за выслугу лет от 25 лет и более. При этом участие в боевых действиях напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", один месяц службы засчитывается за три - если военный в это время непосредственно выполнял боевые задачи в районах проведения мероприятий по обороне Украины во время военного положения.

Для правильного подсчета выслуги командиры воинских частей должны приобщать к личным делам военнослужащих справки об их участии в таких мероприятиях. Эти документы влияют на определение стажа и, соответственно, размера военной пенсии.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине военнослужащие могут получить несколько видов пенсий: за выслугу лет, по инвалидности или выплаты могут получать их родственники - в связи с потерей кормильца. Размер выплат зависит от стажа, группы инвалидности или причин смерти кормильца, а также определяется на основе денежного обеспечения. Пенсии военным составляют от 30% до 100% от заработка - в зависимости от вида выплаты и обстоятельств службы.

Также мы рассказывали, что военнослужащие в Украине могут выйти на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы и достижения 45-летнего возраста. Пенсия назначается с момента увольнения и составляет от 50% до 70% денежного обеспечения за последние 24 месяца службы. Размер выплат зависит от продолжительности службы и оснований увольнения.

