Військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року: що відомо

За її словами, Міністерство оборони проводить аудит системи заробітних плат військових і працює над новою моделлю контрактної служби.

Вона додала, що уряд вже проговорив з міністром оборони відповідні контракти, які будуть пропонуватися.

"Знову-таки, я думаю, що на загал ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентарями, але якраз ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату в залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець", - сказала Свириденко.

В Україні готують контрактну реформу для військових і нову систему зарплат - Юлія Свириденко