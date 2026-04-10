Військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року: що відомо

13:16 10.04.2026 Пт
2 хв
Міноборони проводить аудит по заробітних платах для військових
aimg Ірина Глухова
Фото: військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року (Getty Images)

В Україні цього року планують запровадити нові контракти для військовослужбовців ЗСУ. Вони передбачатимуть зміну зарплати залежно від посади та виконуваних завдань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на годині запитань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

За її словами, Міністерство оборони проводить аудит системи заробітних плат військових і працює над новою моделлю контрактної служби.

Вона додала, що уряд вже проговорив з міністром оборони відповідні контракти, які будуть пропонуватися.

"Знову-таки, я думаю, що на загал ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентарями, але якраз ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату в залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець", - сказала Свириденко.

В Україні готують контрактну реформу для військових і нову систему зарплат - Юлія Свириденко (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, як раніше стало відомо, в Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Нові правила можуть представити вже найближчими місяцями.

Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.

