Нові правила для ТЦК вже готують: Свириденко розповіла, на якому етапі гучна реформа

Над реформою ТЦК наразі працює профільне міністерство. Консультації з Верховною Радою відбудуться після того, як буде готовий остаточний варіант.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на годині запитань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

"Щодо реформи ТЦК, вона дійсно оголошена. Над нею працює профільне міністерство, профільний міністр. Ми ще поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо", - розповіла вона.

Свириденко додала, що відповідні консультації з парламентарями будуть проводитись після того, як буде готовий фінальний остаточний варіант.

Зміни в мобілізації

Нагадаємо, в Міноборони заявили про підготовку масштабної реформи ТЦК. Планується повністю змінити їхню структуру та перепідпорядкувати центри комплектування безпосередньо оборонному відомству.

Крім того, у Міноборони запевнили, що в Україні вже найближчим часом планують впровадити зміни в системі мобілізації. Це сталося після того, як 2 квітня у Львові напали з ножем на військовослужбовця ТЦК. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про масштаби проблем із мобілізацією, зазначивши, що наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.

Для вирішення ситуації він анонсував комплексний аудит ТЦК та поглиблену перевірку Міністерства оборони і ЗСУ, спрямовану на боротьбу з корупцією та пошук ресурсів для покращення забезпечення військових.