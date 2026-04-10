RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году: что известно

13:16 10.04.2026 Пт
2 мин
Премьер-министр Украины раскрыла подробности
aimg Ирина Глухова
Фото: военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году (Getty Images)

В Украине в этом году планируют ввести новые контракты для военнослужащих ВСУ. Они будут предусматривать изменение зарплаты в зависимости от должности и выполняемых задач.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

Читайте также: Новые правила для ТЦК уже готовят: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа

По ее словам, Министерство обороны проводит аудит системы заработных плат военных и работает над новой моделью контрактной службы.

Она добавила, что правительство уже проговорило с министром обороны соответствующие контракты, которые будут предлагаться.

"Опять-таки, я думаю, что в целом мы за пару недель сможем выйти и проговорить с парламентариями, но как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий", - сказала Свириденко.

В Украине готовят контрактную реформу для военных и новую систему зарплат - Юлия Свириденко (инфографика РБК-Украина)

Напомним, как ранее стало известно, в Украине готовят изменения в подходы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии, но пока не имеет на нее финансирования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
