Головна » Новини » Війна в Україні

Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією: як це працюватиме

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 21:49
Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією: як це працюватиме Фото подати рапорт можна безпосередньо у застосунку "Армія+" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Уряд України спростив процедуру переведення військовослужбовців - відтепер командир частини зобов’язаний надати відповідь на запит про переведення протягом 48 годин.

Якщо рішення не ухвалене у встановлений термін, переведення вважається погодженим автоматично.

Після цього проводиться перевірка кадровою службою, яка може тривати до 7 днів, а остаточний наказ про переведення має бути виданий упродовж 30 днів.

Рапорт подається через розділ "Зміна місця служби". До нього необхідно додати:

  • копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення НГУ;
  • рекомендаційний лист від підрозділу, до якого планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати обов’язки на поточній посаді.

Кожен військовослужбовець має служити там, де його досвід і сила найбільш потрібні державі.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів. Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

Як писали раніше, в Україні більше не штрафують за невчасне оновлення військово-облікових даних після 16 липня 2025 року - строк адмінвідповідальності вже минув. Однак штрафи, винесені раніше, треба сплачувати. При цьому залишаються чинними інші покарання - за неявку по повістці та інші порушення військового обліку.

Зазначимо, військовозобов’язані, які потрапили в розшук через несплату штрафу за порушення правил мобілізації, можуть знятися з розшуку без сплати та без суду, якщо доведуть, що не отримували повістку.

Україна Нацгвардія Збройні сили України
