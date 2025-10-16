"Резерв+" оновив функції: які штрафи можна оплатити онлайн
У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:
- завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
- завантажити або надіслати на Email файл нової постанови;
- переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.
Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.
"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.
Оплата штрафів онлайн
- Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити через мобільний застосунок "Резерв+".
- Доступна знижка 50%, якщо оплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови.
- Платіж можна здійснити напряму в застосунку після отримання постанови.
- Після сплати користувача автоматично знімають із розшуку, а статус у "Резерв+" оновлюється.
Як працює алгоритм
Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.
Як писали раніше, в Україні більше не штрафують за невчасне оновлення військово-облікових даних після 16 липня 2025 року - строк адмінвідповідальності вже минув. Однак штрафи, винесені раніше, треба сплачувати. При цьому залишаються чинними інші покарання - за неявку по повістці та інші порушення військового обліку.
Нагадаємо, військовозобов’язані, які потрапили в розшук через несплату штрафу за порушення правил мобілізації, можуть знятися з розшуку без сплати та без суду, якщо доведуть, що не отримували повістку.