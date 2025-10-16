ua en ru
"Резерв+" оновив функції: які штрафи можна оплатити онлайн

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 18:31
"Резерв+" оновив функції: які штрафи можна оплатити онлайн Фото: у "Резерв+" додали нові функції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:

  • завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
  • завантажити або надіслати на Email файл нової постанови;
  • переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.

Оплата штрафів онлайн

  • Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити через мобільний застосунок "Резерв+".
  • Доступна знижка 50%, якщо оплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови.
  • Платіж можна здійснити напряму в застосунку після отримання постанови.
  • Після сплати користувача автоматично знімають із розшуку, а статус у "Резерв+" оновлюється.

Як працює алгоритм

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.

Як писали раніше, в Україні більше не штрафують за невчасне оновлення військово-облікових даних після 16 липня 2025 року - строк адмінвідповідальності вже минув. Однак штрафи, винесені раніше, треба сплачувати. При цьому залишаються чинними інші покарання - за неявку по повістці та інші порушення військового обліку.

Нагадаємо, військовозобов’язані, які потрапили в розшук через несплату штрафу за порушення правил мобілізації, можуть знятися з розшуку без сплати та без суду, якщо доведуть, що не отримували повістку.

