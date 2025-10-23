ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Военным разрешили онлайн-переводы между ВСУ и Нацгвардией: как это будет работать

Украина, Четверг 23 октября 2025 21:49
UA EN RU
Военным разрешили онлайн-переводы между ВСУ и Нацгвардией: как это будет работать Фото подать рапорт можно непосредственно в приложении "Армия+" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В приложении "Армия+" заработала новая функция, которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Правительство Украины упростило процедуру перевода военнослужащих - теперь командир части обязан предоставить ответ на запрос о переводе в течение 48 часов.

Если решение не принято в установленный срок, перевод считается согласованным автоматически.

После этого проводится проверка кадровой службой, которая может длиться до 7 дней, а окончательный приказ о переводе должен быть издан в течение 30 дней.

Рапорт подается через раздел "Изменение места службы". К нему необходимо приложить:

  • копию военного билета, удостоверения офицера или служебного удостоверения НГУ;
  • рекомендательное письмо от подразделения, в которое планируется перевод.

В то же время перевод из боевых частей в тыл возможен только по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), если состояние здоровья не позволяет выполнять обязанности на текущей должности.

Каждый военнослужащий должен служить там, где его опыт и сила наиболее нужны государству.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" обновили возможности уплаты штрафов. Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

Как писали ранее, в Украине больше не штрафуют за несвоевременное обновление военно-учетных данных после 16 июля 2025 года - срок админответственности уже истек. Однако штрафы, вынесенные ранее, надо платить. При этом остаются в силе другие наказания - за неявку по повестке и другие нарушения воинского учета.

Отметим, военнообязанные, которые попали в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение правил мобилизации, могут сняться с розыска без уплаты и без суда, если докажут, что не получали повестку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Нацгвардия Вооруженные силы Украины
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию