Військових Південної Кореї запідозрили у спонуканні КНДР до провокацій. Що каже Міноборони

У понеділок, 13 січня, була оприлюднена відповідна відповідь міністерства Республіки Корея (Південна Корея) як реакція на підозри, висунутих опозиційним блоком, та поширеними низкою ЗМІ

Південнокорейському оборонному відомству закидали те, що військові "навмисно" брали участь у таких діях, щоб спонукати Північну Корею влаштувати провокації у зв'язку з короткостроковим введенням воєнного стану президентом країни Юн Сук Йолем 3 грудня 2024 року.

"Наші військові стримували провокації Північної Кореї шляхом послідовної політики щодо Північної Кореї, зберігаючи при цьому тверду військову готовність", - йдеться в заяві Міноборони країни.

Також у відомстві розповіли, що дехто пов'язує "такі звичайні військові дії та заходи з ситуацією з воєнним станом".

Це, на думку Міноборони, викликало занепокоєння щодо безпеки та може "перешкоджати нашій військовій діяльності".

Так, південнокорейське відомство закликало не висувати подібні підозри та пообіцяло тісно співпрацювати з розслідуванням щодо запровадженням у країні воєнного стану, що спровокувало гучний скандал.

Подібним чином Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї раніше відкинув звинувачення в тому, що коли міністром оборони був Кім Йон Хен, відомство надсилало листівки до Північної Кореї з пропагандою проти Пхеньяна, щоб викликати військові провокації.

Зазначимо, що Хена звинувачують у Південній Кореї по справі про невдале введення воєнного стану як ключову фігуру.

Також південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів спростував підозри, що він намагався приховати докази після нібито польотів безпілотників над Пхеньяном у жовтні 2024-го.