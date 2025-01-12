Президент Південної Кореї не буде на суді по справі про імпічмент. ЗМІ дізнались причину
Президент Юн Сок Йоль не відвідає перше офіційне слухання у справі про імпічмент цього тижня. Це пов'язано з його побоюваннями за свою безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Адвокат захисту Юн Гап Ген зробив цю заяву, оскільки Конституційний суд проведе перші усні аргументи у справі про імпічмент Юна у вівторок, 14 січня.
А слідчі намагаються затримати імпічментованого президента для допиту в окремій справі, пов’язаній з його короткочасним введенням воєнного стану.
"Оскільки тривають спроби виконання незаконного та недійсного ордеру на арешт, є занепокоєння особистою безпекою та нещасними випадками", - сказав адвокат.
За його словами, для того, щоб Юн Сок Йоль з'явився до суду, "необхідно вирішити питання особистої безпеки".
Суд над Юн Сок Йолем
Раніше Конституційний суд Південної Кореї заявив, що розпочне усні аргументи в судовому процесі у вівторок, 14 січня, а до 4 лютого заплановано загалом п’ять слухань.
Адвокати Юна раніше заявляли, що президент відвідає процес щодо імпічменту у "відповідний" час, щоб представити свою справу.
Як зазначають ЗМІ, якщо Юн Сок Йоль не з’явиться на слухання 14 січня, суд повинен буде припинити засідання та скликати знову в четвер, 16 січня, на друге засідання, яке потім може тривати навіть за його відсутності.
Політична ситуація у Південній Кореї
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент вибачився за таке рішення.
Вже 14 грудня у Південній Кореї оголосили імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Це стало наслідком політичної кризи після введеного воєнного стану 3 грудня. Імпічмент Йолю був оголошений з другої спроби. До цього, 7 грудня парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю.
Нещодавно слідчі намагалися затримати Юн Сок Йоля, але не змогли після багатогодинного протистояння зі Службою безпеки президента. Очікується, що вони зроблять другу спробу затримати його після того, як суд Сеула продовжив ордер на арешт президенту минулого тижня.
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