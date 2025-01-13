Военных Южной Кореи заподозрили в побуждении КНДР к провокациям. Что говорит Минобороны

В понедельник, 13 января, был обнародован соответствующий ответ министерства Республики Корея (Южная Корея) как реакция на подозрения, выдвинутые оппозиционным блоком, и распространенными рядом СМИ

Южнокорейское оборонное ведомство обвиняли в том, что военные "намеренно" участвовали в таких действиях, чтобы побудить Северную Корею устроить провокации в связи с краткосрочным введением военного положения президентом страны Юн Сук Елем 3 декабря 2024 года.

"Наши военные сдерживали провокации Северной Кореи путем последовательной политики в отношении Северной Кореи, сохраняя при этом твердую военную готовность", - говорится в заявлении Минобороны страны.

Также в ведомстве рассказали, что некоторые связывают "такие обычные военные действия и меры с ситуацией с военным положением".

Это, по мнению Минобороны, вызвало беспокойство относительно безопасности, и может "препятствовать нашей военной деятельности".

Так, южнокорейское ведомство призвало не выдвигать подобные подозрения и пообещало тесно сотрудничать с расследованием о введении в стране военного положения, что спровоцировало громкий скандал.

Подобным образом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее отверг обвинения в том, что когда министром обороны был Ким Ен Хэн, ведомство посылало листовки в Северную Корею с пропагандой против Пхеньяна, чтобы вызвать военные провокации.

Отметим, что Хэна обвиняют в Южной Корее по делу о неудачном введении военного положения как ключевую фигуру.

Также южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов опроверг подозрения, что он пытался скрыть доказательства после якобы полетов беспилотников над Пхеньяном в октябре 2024-го.