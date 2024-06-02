Північна Корея вдруге відправила кулі зі сміттям на Південь, - AP

КНДР знову відправила нові повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї. Таким чином Пхеньян продовжив розпочату на початку цього тижня кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

За повідомленням південнокорейських військових, повітряні кулі з "брудом" знову перелетіли через кордон в суботу, 1 червня, та потрапили до кількох провінцій, зокрема в деякі райони Сеула.

Близько 90 повітряних куль, що містять недопалки, папір і пластикові пакети, були відправлені Північною Кореєю. Людей попросили не торкатися кульок та повідомляти про них військовим або поліції.

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Раніше цього тижня КНДР відправила близько 260 повітряних куль, які помітили в різних районах Півдня. Пхеньян заявив, що кулі були відправлені у відповідь на кампанію, організовану південнокорейськими активістами та північнокорейськими перебіжчиками, які запускали повітряні кулі з антипівнічнокорейськими листівками та іншими предметами.

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Кім Йо Чон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, підтвердила, що повітряні кулі були надіслані у відповідь на кампанію активістів.

Південнокорейські військові заявили, що не планують збивати повітряні кулі, застерігаючи від ескалації напруженості поблизу кордону, де напруженість між двома країнами зросла.

"(Ми) вирішили, що найкраще дозволити кулям впасти і безпечно повернути їх", - сказав речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.