Для військових і не тільки. У Полтаві з'явився простір спецпідрозділу ГУР "Артан"

Головне: Новий простір у Полтаві : спецпідрозділ ГУР "Артан" відкрив у місті особливий хаб для підтримки чинних військових, ветеранів та їхніх сімей.

: спецпідрозділ ГУР "Артан" відкрив у місті особливий хаб для підтримки чинних військових, ветеранів та їхніх сімей. ⁠ Широкий спектр допомоги : у цьому просторі працюватиме патронатна служба, де ветеранам допоможуть знайти роботу, отримати консультації лікарів, реабілітологів та психологів.

: у цьому просторі працюватиме патронатна служба, де ветеранам допоможуть знайти роботу, отримати консультації лікарів, реабілітологів та психологів. ⁠ Місток для цивільних і рекрутів : кожен охочий може прийти сюди, щоб дізнатися про бойовий шлях підрозділу, актуальні вакансії та умови служби.

: кожен охочий може прийти сюди, щоб дізнатися про бойовий шлях підрозділу, актуальні вакансії та умови служби. ⁠Масштабні плани: це вже 13-й такий простір в Україні, а в майбутньому "Артан" планує запустити подібні хаби в усіх обласних центрах.

Коли й навіщо відкрили простір "Артан" у Полтаві

Новий простір спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" відкрився у Полтаві в День Героїв (який відзначають щороку 23 травня).

Командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк нагадав, що "підрозділ не закінчується на фронті".

"Ми маємо бути поруч із людьми і після бойових виходів", - уточнив він.

У прес-службі спецпідрозділу нагадали, що Полтава - "місто з сильним характером і дуже великою кількістю людей, які допомагають фронту".

"Україна тримається на громадах - і ми хочемо бути ближчими до них", - пояснили українцям.

Символічно й те, що відкриття хабу відбулось саме в День Героїв.

"Це і пам'ять про полеглих, і відповідальність перед живими: перед тими, хто воює, повернувся або чекає своїх рідних", - зауважили у спецпідрозділі.

Простір "Артан" відкрили у Полтаві (фото: надане РБК-Україна)

Кому і чим саме може допомогти такий простір

Завдяки створеному в місті простору "Артан" бійці та ветерани підрозділу, а також їхні родини можуть:

вшанувати пам'ять полеглих побратимів;

отримати необхідну підтримку;

знайти коло однодумців.

"Простір "Артан" - місце, де війна перестає бути абстракцією. Тут військові, ветерани, родини й цивільні можуть говорити однією мовою та допомагати одне одному без бар'єрів", - пояснили громадянам.

Крім того, кожен охочий може прийти туди, щоб дізнатися про:

бойовий шлях "Артану";

подвиги його воїнів;

умови служби в підрозділі;

актуальні вакансії.

Там же працюватиме патронатна служба, відбуватимуться зустрічі, консультації, рекрутингові заходи, будуть реалізовуватися різні соціальні ініціативи.

Хаби "Артан" важливі як для бійців і ветеранів, так і для їхніх близьких (фото: надане РБК-Україна)

"Ветеранам можна звернутися - і їм допоможуть знайти роботу. За необхідності - отримати консультації лікарів, реабілітологів, психологів", - пояснив командир медичного напрямку "Артану" із позивним "Док".

Торкотюк під час офіційного відкриття простору нагадав також, що "людина не повинна залишатися сам на сам із війною - ні на фронті, ні після нього".

"Ми усвідомлюємо, що військові, цивільні, потенційні рекрути, бізнес - мають говорити однією мовою, знаходити якомога більше точок дотику. Саме тому такі хаби - вкрай потрібні сьогодні", - додав командир спецпідрозділу.

Плани "Артану" щодо таких хабів на майбутнє

У спецпідрозділі розповіли, що відкритий у Полтаві простір - вже 13-й в Україні. При цьому у планах "Артану" - відкрити їх у всіх обласних центрах.

"Ми давно зрозуміли просту річ: підрозділ не закінчується на фронті. Військовому потрібна підтримка не лише на бойовому виході, а й після нього. Простори - це частина великої системи турботи про своїх людей", - пояснили українцям.

Зазначається, що це - не формальність, а радше "відповідь на виклики війни, яка триває вже багато років".

"Тут немає бюрократичної дистанції між людиною та допомогою. Людина має прийти й отримати відповідь, підтримку або просто відчути, що вона не сама", - додали у спецпідрозділі.

"Артан" допомагає військовим як під час, так і після служби (фото: надане РБК-Україна)

Чим корисні такі простори для військових і цивільних

В "Артані" поділились, що "для чинних бійців та їхніх сімей це - точка опори", адже "патронатна служба працює постійно, не епізодично".

"Родини військових теж проходять через війну. Наш обов'язок - бути поруч не лише під час нагороджень чи трагедій, а щодня", - зауважили у спецпідрозділі.

Тим часом для ветеранів "повернення з війни - окремий складний етап".

"Дуже важливо, щоб ветеран не залишався сам після служби. Простір - це середовище своїх людей, де тебе розуміють без зайвих пояснень. Ми будуємо культуру ветеранської спільноти, а не лише систему допомоги", - констатували в "Артані".

Для цивільних громадян такі хаби також важливі.

"Суспільство має бачити військових не лише через новини з фронту. Такі простори прибирають дистанцію між армією та цивільними. Тут люди можуть зрозуміти, чим живе підрозділ, поставити питання, долучитися до допомоги", - пояснили у спецпідрозділі.

Уточнюється, що "війна виграється не лише на передовій, а й у довірі між армією та суспільством".

Військові та цивільні мають "стояти одним фронтом" (фото: надане РБК-Україна)

Насамкінець для рекрутів простори "Артану" - це місце, де людина "може свідомо ухвалити рішення про службу".

"Ми не шукаємо випадкових людей... Тут можна чесно поговорити про реальність війни, підготовку, вимоги та відповідальність. Нам потрібні мотивовані люди, які розуміють, куди йдуть", - підсумували у спецпідрозділі.