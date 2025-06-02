Бійці, що стали легендою. У Києві створили мурал про найгучніші операції "Артану"

Перший мурал на честь спецпідрозділу Головного управління розвідки "Артан" відкрили у Києві на Центральному автовокзалі. Його бійці-добровольці прославились зухвалими операціями: виходами в тил ворога, висадками у Криму, поверненням контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі й знищенням майже цілого полку росіян у Липцях.

Мистецтво війни: бійців "Артану" вшанували на муралі

Мурал відкрили до третьої річниці створення "Артану". Його авторка – художниця Діана Сорокіна, відома понад сотнею розписів у різних містах України. На муралі – реальні бійці та епізоди з бойових операцій підрозділу. Серед зображених героїв і засновник "Артану", підполковник Віктор "Титан" Торкотюк.

"Багато століть тому на півдні й сході наших територій була Артанія – група русів, які вправно воювали й не давали противнику ніякого шансу, усі вороги їх боялись. Оскільки основні дії нашого підрозділу проходять на південних і східних ділянках, ми вирішили назватись на їх честь – "Артан", – розповів "Титан" Торкотюк.

За час повномасштабного російського вторгнення воїни "Артану" брали участь у битвах за Київщину, Донеччину, обороняли Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр, звільняли Харківщину, успішно виконали низку завдань в акваторії Чорного моря. У складі підрозділу – лише добровольці.

Мурал на честь бійців "Артану" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Вдячний кожному воїну "Артану". Вони не були військовими, але не вагаючись, стали на захист України. Героями не народжуються – ними стають в часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали й цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять", – сказав під час церемонії відкриття стінопису полковник ГУР МО України із позивним "Шарк".

Місце для муралу вибрали невипадково – щоденно Київський автовокзал приймає тисячі українців, які їдуть додому, шукають порятунок, зустрічають і проводжають військових. Цей мурал нагадуватиме їм про те, хто виборює майбутнє для країни і наближає перемогу. У планах підрозділу відкрити ще один стінопис, який зображатиме сюжет морської операції.

Мурал зображує реальних бійців "Артану" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Операція на морі: як "Артан" повернув "вишки Бойка"

Влітку 2022 року спецпідрозділ "Артан" провів одну зі своїх перших морських операцій – повернув під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи у Чорному морі, які були під окупацією Росії з 2014 року. Вишки, що за 150 км від берегів Криму, росіяни з початку повномасштабного вторгнення використовували у військових цілях.

"Водні операції складніші за наземні: на морі часто буває штиль, через що змінюється швидкість руху, тому нам доводиться підлаштовуватись, щоб вкластись у таймінг. Крім того, противник патрулює водну зону, ми часто працюємо під обстрілами авіації. І при цьому евакуації практично нема. "Вишки Бойка" – це історична операція, одна із найважчих та найуспішніших. Весь процес тривав десь 4 місяці", – каже "Титан" Торкотюк.

Розвідники-спецпризначенці відправились на вишки на гумових човнах, зачистили об'єкти, демонтували засоби розвідки ворогів та взяли бурові платформи під контроль.

"На вишки ми зайшли з першого разу. А от в Крим було 10 заходів, але тільки 2 висадки. Під час однієї з операцій, десь за 80 км від берега під час ворожої атаки наш боєць "Конан" випав за борт. Через сильний обстріл ми не змогли його забрати одразу. Він провів у відкритому морі 14 годин, але ми організували евакуацію і врятували "Конана", – розповів очільник "Артану".

Командир "Артану" Віктор "Титан" Торкотюк (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Битва за 400 гектарів лісу: операція у "Липцях"

Ще одним успішним завданням "Артану", яке має шанс увійти у підручники з історії, стала операція у Липцях на Харківщині. Восени 2024-го бійці звільнили 400 гектарів лісового масиву, знищивши майже цілий полк росіян.

"Нас завжди кидають на найважчі відтинки фронту: залучають до штурмових операцій саме там, де треба підняти інтенсивність бойових дій і підсилити інші підрозділи. У цій операції ми використали всю специфіку підрозділу активних дій і спеціальних операцій. Серед наших завдань було звільнення території, взяття росіян у полон, відрізання логістичних маршрутів ворога", – розповідає командир штурмового взводу із позивним "Артист".

Боєць – професійний актор театру, до ЗСУ долучився 24 лютого 2022-го. Пройшов бої на Київщині, Донеччині, Луганщині. З 2023-го воює у складі "Артану".

"Складність була у тому, що ворог був добре замаскований, гарно знав ліс і мав налагоджену логістику. Моментами нам доводилось залучати ББМ (бойові броньовані машини, – РЕД). Були випадки, коли ми доїжджали без одного колеса. Також були піхотні переходи. Наші хлопці працювали бомберами (дронами-бомбардувальниками, – РЕД), знищували позиції, у які ми впирались. Але нашою перевагою стало те, що кожен вихід ми "брали" засоби зв’язку противника – так повністю контролювали, що у нього відбувається", – каже "Артист".

Командир штурмового взводу із позивним "Артист" (фото надано підрозділом "Артан")

За його словами, на успішність операції вплинула сукупність факторів: грамотне планування, ефект несподіванки й лісиста місцевість.

"У моєму розумінні ця операція була ідеальна: щодня ми звільняли 300-400 метрів і йшли далі. Якби так було і на решті ділянок фронту, щоб ми шматками закріплювались, зберігаючи особовий склад, – це був би успіх", – говорить "Артист".

Вся операція тривала близько 3 місяців. За цей час підрозділ взяв у полон кількох росіян, деякі із них самі прийшли здаватися.

"Специфіка нашого підрозділу в тому, що ми можемо виконувати весь спектр поставлених задач – від розвідки до штурмів і закріплення на позиціях. Ми – багатофункціональні, прагнемо до того, щоб наші бійці могли виконувати абсолютно різні завдання: операції на морі, штурми посадок, виходи в тил. І наші хлопці це все виконують", – додає "Артист".