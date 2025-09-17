Легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму: де дивитись
Нещодавно команда незалежного волонтерського проекту Ukraїner випустила великий документальний фільм про один із наймолодших, але вже легендарних підрозділів української розвідки - "Артан".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну стрічку.
Про що йдеться у фільмі та де його знайти
"Артан" - це спецпризначенці, які беруться за найризикованіші завдання на передовій.
Підрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України був сформований на початку повномасштабного вторгнення РФ з досвідчених офіцерів ГУР та вмотивованих добровольців.
Автори проекту - через інтерв'ю бійців і командира - розповідають про історію та бойовий шлях підрозділу, а також висвітлюють ті з бойових операцій, про які сьогодні вже можна говорити.
В новому документальному фільмі розповідається, зокрема, про:
- порятунок бійця після 12-годинного перебування у відкритому морі;
- диверсії на окупованих територіях;
- операції, що суттєво впливали на перебіг бойових дій.
Стрічка дозволяє зануритись у щоденну реальність воїнів, які працюють там, де небезпека найбільша.
"У нас такий принцип в підрозділі... ми своїх не лишаємо", - наголошує командир "Артану" Віктор Торкотюк із позивним "Титан".
Тому й не дивно, що "Артан" у документальному проекті постає не як абстрактний спецпідрозділ, а як команда людей, для яких служба стала життям, а боротьба за Україну - особистою справою.
Їхня історія - про силу, що народжується з відданості та віри в перемогу.
Вона вкотре нагадує кожному: український опір тримається на тих, хто без вагань йде назустріч найскладнішому.
Документальний проект було опубліковано на YouTube-каналі Ukraїner W.
