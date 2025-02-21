Військових Болгарії не відправлятимуть в Україну: парламент ухвалив декларацію

Як повідомляє видання, прийнята декларація закликає до дипломатичного вирішення конфлікту. В ній не міститься прямого засудження дій Росії в Україні.

Відмічається, що спроби включити формулювання, що засуджує війну були відхилені. Так само не була прийнята пропозиція щодо вилучення посилань на зобов'язання Болгарії щодо НАТО та ЄС.

Під час парламентських дебатів депутат з проросійської партії "Відродження" Ангел Георгієв стверджував, що в декларації залишається можливість відправлення болгарських військових в Україну. Однак Станіслав Балабанов з партії "Є такий народ" запевнив, що в "без офіційного запиту ради міністрів роль парламенту полягала в тому, щоб забезпечити інституційну гарантію через декларацію". Депутат Тома Біков розкритикував політичний дискурс навколо декларації, бо жодного запиту про військову участь Болгарії не надходило.