Президент Латвії назвав дві умови для відправки миротворців в Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що відкритий до обговорення миротворчої місії в Україні. Однак необхідно виконати дві умови, перш ніж ухвалити рішення про можливу відправку військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву латвійського президента, яку цитує LSM .

"Зараз ми готові обговорювати будь-яку пропозицію, але з умовами, перш ніж ухвалювати рішення", - відповів Рінкевичс про позицію Латвії в цьому питанні.

Безпека Латвії й гарантії НАТО

За словами президента, насамперед треба зрозуміти, як буде зміцнена безпека й обороноздатність Латвії в разі відправки військ в Україну.

По-друге, необхідно знати, якими будуть умови розміщення військ в Україні, зазначив президент.

"Якщо не буде гарантій за статтею 5 (НАТО) або чогось еквівалентного, це поставить наших солдатів під загрозу. Навіть якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки - це дискусійні питання", - пояснив Рінкевичс.

"Теоретична ситуація"

Разом з тим президент зазначив, що у нього "таке відчуття, що ми зараз перебуваємо в якійсь теоретичній ситуації".

"Якщо ми взагалі вийдемо на дискусію про те, що мир укладено, тоді ці питання будуть актуальні… Ці дві умови, про які я говорив, є необхідними для того, щоб це питання взагалі було вирішене", - підкреслив Рінкевичс.

Якщо мирна угода про завершення повномасштабної війни в Україні передбачатиме залучення міжнародних сил, рішення про участь латвійських миротворців буде приймати Рада національної безпеки й Кабінет міністрів країни. Остаточне слово в цьому рішенні буде за Сеймом, підсумував президент.